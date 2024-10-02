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"Оказал неповиновение": конфликт на дороге обернулся для астанчанина арестом (видео)

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Внедорожник заблокировал дорогу
Внедорожник заблокировал дорогу. Кадр из видео: instagram/police__astana

За блокировку движения грузового транспорта и конфликт со стражами порядка житель Астаны получил 15 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Инцидент, как сообщает столичная полиция в Instagram, произошел на улице Улытау.

"Сотрудники полиции сопровождали "Shansiman", груженный щебнем, когда водитель автомобиля "Lexus" выехал перед ним, тем самым создав препятствие для его дальнейшего движения.

После чего между водителем авто и сотрудниками полиции возник конфликт. Полицейские потребовали убрать автомобиль с проезжей части, однако 35-летний водитель оказал неповиновение, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

По данному факту мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

В итоге по решению суда водитель внедорожника арестован на 15 суток и водворен в специальный приемник в Астане.

Летом в столице водители не поделили проезжую часть и подрались, после чего попали под суд. В итоге решением суда оба водителя получили по 5 суток ареста.

Также в столице водителя арестовали на 15 суток за опасные маневры на дороге и нарушение общественного порядка.

Недавно жителя Астаны арестовали на трое суток за оскорбление сотрудников полиции. Кроме того, в момент задержания он вел себя агрессивно.

Добавим, что по ст. 434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168439-okazal-nepovinovenie-konflikt-na-doroge-obernulsya-dlya-astanchanina-arestom-video/

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