Названы возможные причины покушения на известного дзюдоиста в Алматы (видео)

В Алматы на известного дзюдоиста, бывшего чемпиона Азии Дамира Исаханова напали с ножом, мужчина получил удар в области сердца, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали близкие спортсмена, Дамир лишь чудом остался жив. Поводом же для покушения, по словам юриста, могла стать крупная сумма денег, которую Дамиру задолжали знакомые.

"Одни люди были должны ему много денег. Задолжали около 300 тысяч долларов. Половину отдали домом, остальное не возвращали. Назначили встречу возле ресторана. Дамир позвонил мне и попросил пойти с ним, потому что требовалась консультация юриста. С нами пошла теща Дамира. Мы были недалеко и все видели. Нападение произошло в прошлый понедельник", - поделился юрист и знакомый спортсмена Алишер Алишов.

Потасовка на парковке попала в объектив камеры наблюдения. Как сообщает телеканал, в какой-то момент знакомые завели Дамира в проход между машинами, а через несколько секунд стали быстро расходиться. Теща и юрист нашли окровавленного спортсмена возле фонтана.

Сейчас жизни атлета ничто не угрожает. Одного из подозреваемых задержали. Детали расследования пока не разглашаются.

Дамир Исаханов является мастером спорта, чемпионом Азии и призером чемпионата мира по дзюдо среди молодежи.

Источник: КТК

Напомним, ранее в соцсетях появились видео и информация, что на известного спортсмена напали в Алматы. На кадрах была видна группа мужчин на парковке.

В полиции тогда сообщали, что уже установили и задержали подозреваемого.

"По данному факту управлением полиции Алматинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы", - говорится в комментарии правоохранительных органов.