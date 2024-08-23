Предприниматель из Астаны заявил, что его хотели убить из-за 80 млн тенге

Предприниматель из Астаны заявил, что близкий друг нанял киллера, чтобы убить его. Однако последнего, как и его заказчика задержали полицейские, передает телеканал КТК.

Владелец компании по аренде автомобилей из Астаны заявил, что его пытались убить. Организатором оказался близкий друг, который работал на него. По информации телеканала, киллер вместо оплаты в 6 млн тенге получил 10 лет лишения свободы, а заказчика суд приговорил к 12 годам тюрьмы.

По словам предпринимателя, осужденный друг не давал машины на прокат, а продавал за полцены, скрывая это от него.

"Он работал у нас менеджером, сдавал машины в аренду. У нас в офисе была печать. Он, получается, собственноручно сделал решение, приказ, доверенность на себя от имени директора. Поставил подпись за директора. И пошел в ЦОН, переоформил сначала на себя, далее уже продал третьим лицам. Мы вообще не знали. Он нам сдавал мнимые отчеты, как будто машины ездят в аренде. За них вносил прибыль. Мы думали, что они ездят", - говорит бизнесмен.

Так, осужденный успел продать 18 авто на 80 млн тенге.

Как рассказал потерпевший телеканалу, приятель назначил ему встречу на трассе в Акмолинской области - туда же и отправился вооруженный киллер. Там обоих задержали полицейские. Причем о планах коллеги потерпевший узнал случайно от коллег.

Отмечается, что проданные автомобили мужчине никто не вернул, как и деньги за них.

"Факт признания ТОО потерпевшим по факту незаконной продажи их автомобилей не является основанием для возврата автомобилей в их собственность, поскольку в данном случае имеют место быть мошеннические действия со стороны Розе Э. С. и, как следствие, причинение ТОО материального ущерба, о чем указано в приговоре. При указанных обстоятельствах требования истца о признании сделок недействительными в отношении указанных выше ответчиков подлежат отказу в удовлетворении", - говорится в заявлении Межрайонного суда по гражданским делам Астаны.

Источник: КТК