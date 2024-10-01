"Пытались убить призера чемпионата мира": полиция Алматы прокомментировала пост в Сети
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В интернете появилась информация о том, что известного казахстанского спортсмена ранили в Алматы. Информацию прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.
Пост с видео появился в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах - группа мужчин, судя по всему, выясняет отношения на парковке.
"В Алматы в группе лиц пытались убить призера чемпионата мира по дзюдо Исаханова Дамира", - говорится в сообщении.
Авторы утверждают также, что спортсмен был ранен.
Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовно дело.
"Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Досудебное расследование проводится при строгом соответствии с принципами всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы", - гласит ответ.
Недавно предприниматель из Астаны заявил, что близкий друг нанял киллера, чтобы убить его из-за 80 млн тенге. Последнего, как и его заказчика задержали полицейские.
В марте полиция Западно-Казахстанской области предотвратила заказное убийство, были задержаны два человека. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает, а уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. В преступлении подозревают супругу потерпевшего. Недавно уголовное дело передали в суд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168115-pytalis-ubit-prizera-chempionata-mira-policiya-almaty-prokommentirovala-post-v-seti/
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