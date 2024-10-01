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"Нашли в полусознании": двух учащихся колледжа избили в Экибастузе

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Мужчина сжал кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Federico Moreno/Getty Images

В Экибастузе избили двух учащихся колледжа. Подозреваемый задержан, на данный момент проводится досудебное расследование, сообщает "Pavlodarnews.kz".

По данным издания, родные одного из подростков рассказали, что его вместе с другом избили 29 сентября, примерно с 18 до 19 часов вечера, на пустыре недалеко от школы №21.

"Мой племянник был зверски избит. Мы нашли их с другом избитыми, в полусознании, в 00.30 часов. Прошу вас помочь в поиске этих преступников, или же, если вы видели подозрительные лица в это время, или в этом микрорайоне, отозваться. Сейчас он находится в реанимации,- написала тетя одного из пострадавших. 

По информации управления образования Павлодарской области, оба пострадавших учатся в колледже Экибастуза. 

"Двое несовершеннолетних были доставлены в городскую больницу  с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия",- прокомментировали в управлении

Информацию о расследовании факта подтвердили в полиции. 

"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. 

Ранее в Сети появилось видео издевательств подростков над сверстником в Алматинской области. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.

Также сообщалось, что в Астане подростка избили толпой в автобусе за громкий разговор. В полиции проводили розыскные мероприятия.

В сентябре, в начале учебного года, в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса.

В апреле текущего года подростков приговорили к реальным срокам за жестокое избиение школьника в Павлодаре. Судом было установлено, что двое подростков набросились с кулаками и били ногами 13-летнего школьника на стадионе одного из университетов Павлодара в июле 2023 года.

Добавим, что согласно статье 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167866-nashli-v-polusoznanii-dvuh-uchashchihsya-kolledzha-izbili-v-ekibastuze/

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