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"Воровал запчасти и аксессуары": астанчанина заподозрили в 4 кражах за сутки (видео)

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Кража запчастей из авто в Астане
Кража запчастей из автомобиля в Астане. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

26-летнего жителя Астаны подозревают в совершении краж запчастей и аксессуаров сразу из 4 автомобилей за сутки, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

В Instagram-аккаунте ДП Астаны рассказали о том, что в полицию обратились местные жители с заявлением о краже имущества из автомашины. Позже сотрудники криминальной полиции района Алматы задержали 26-летнего мужчину, которого подозреваю в совершении 4 краж за сутки.

"Молодой человек путем незаконного проникновения воровал запчасти и аксессуары для транспорта. Установлено, что злоумышленник присматривал припаркованные машины во дворах жилых домов. Во всех случаях, умышленно повреждая чужое имущество, мужчина разбивал окна автомобилей и совершал кражи, затем скрывался с места преступления", - рассказали в ДП.

По данным полиции, задержанный дал признательные показания по всем четырем фактам, также изъяты вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в ИВС.

Накануне мы писали о краже 23 млн тенге из автомобиля жителя Алматы. По версии полиции, подозреваемый мог действовать по наводке, так как он следил за пострадавшим на мопеде.

Летом текущего года в полицию обратился павлодарец, заявивший, что из салона его автомобиля Toyota Harrier совершили кражу денег из бардачка. В ходе принятых мер оперативники установили подозреваемого - жителя Павлодара.

Также сообщалось, что полицейские Астаны задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в трех кражах запчастей с грузовых авто.

Добавим, что по ст. 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166702-voroval-zapchasti-i-aksessuary-astanchanina-zapodozrili-v-4-krazhah-za-sutki-video/

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