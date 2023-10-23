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Подозреваемого как минимум в трех кражах запчастей с грузовиков задержали в Астане

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Мужчина в наручниках лицом на капоте
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Jub Rubjob/Getty Images

Полицейские Астаны задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в трех кражах запчастей с грузовых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в полицию обратился владелец манипулятора Hundai HD 120, сообщив о краже двух тросов стоимостью 152 тыс. тенге.

"В другом случае автовор похитил с манипулятора трос, причинив ущерб в 100 тысяч тенге. Кроме того, в ночное время мужчина проник в салон автомашины КамАЗ, и унес домкрат", – рассказали в ведомстве.

Стражи порядка задержали подозреваемого – 46-летнего жителя столицы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

В полиции добавили, что вещественные доказательства изъяты. Задержанный дал признательные показания.

Правоохранительные органы также проверяют его причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК:

  • кража, то есть тайное хищение чужого имущества, –

наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;

  • кража, совершенная:
  1. группой лиц по предварительному сговору;
  2. путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

  • кража, совершенная:
  1. в крупном размере;
  2. неоднократно;
  3. с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

  • кража, совершенная:
  1. преступной группой;
  2. из нефтегазопровода;
  3. в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042211-podozrevaemogo-kak-minimum-v-treh-krazhah-zapchastey-s-gruzovikov-zaderzhali-v-astane/

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