Подозреваемого как минимум в трех кражах запчастей с грузовиков задержали в Астане
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Полицейские Астаны задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в трех кражах запчастей с грузовых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает информационный медиапортал МВД, в полицию обратился владелец манипулятора Hundai HD 120, сообщив о краже двух тросов стоимостью 152 тыс. тенге.
"В другом случае автовор похитил с манипулятора трос, причинив ущерб в 100 тысяч тенге. Кроме того, в ночное время мужчина проник в салон автомашины КамАЗ, и унес домкрат", – рассказали в ведомстве.
Стражи порядка задержали подозреваемого – 46-летнего жителя столицы.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".
В полиции добавили, что вещественные доказательства изъяты. Задержанный дал признательные показания.
Правоохранительные органы также проверяют его причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.
Добавим, что, согласно статье 188 УК РК:
- кража, то есть тайное хищение чужого имущества, –
наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;
- кража, совершенная:
- группой лиц по предварительному сговору;
- путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;
- кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;
- кража, совершенная:
- преступной группой;
- из нефтегазопровода;
- в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042211-podozrevaemogo-kak-minimum-v-treh-krazhah-zapchastey-s-gruzovikov-zaderzhali-v-astane/