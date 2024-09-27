Помогли аэрокосмические снимки: арестовано имущество на 337 млн тенге в области Ұлытау

Завершено расследование и направлено в суд дело по факту самовольной добычи марганцевой руды в области Ұлытау и последующей ее легализации, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, незаконные действия подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными АО "Қазақстан Ғарыш Сапары".

"Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный", - отметили в АФМ.

В ходе следствия по фактам самовольного пользования недрами установлено, что земельный участок, на котором расположен карьер, уполномоченными органами для недропользования не выдавался, никакой соответствующей регистрации не имеется.

"В последующем, путем оформления фиктивных счетов-фактур, подозреваемый легализовал незаконно добытую марганцевую руду и реализовывал на территории всей республики и в зарубежные страны", - пояснили в ведомстве.

Марганцевая руда применяется в различных отраслях промышленности - металлургической, химической, керамической, стекольной, а его соединения - в фармацевтической промышленности.

Установлен ущерб государству на сумму более 1 млрд тенге. Объем незаконно добытой руды составляет 16 тыс. тонн на общую сумму более 3 млрд тенге.

Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму 337 млн тенге.

В АФМ отметили, что иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Мангистауской области оштрафовали компанию, которая без экологического разрешения добывала нефть и попутный газ на территории региона. Сумма штрафа составила 7,8 млн тенге.

А в населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружили три подпольных цеха по переработке руды. Полиция задержала несколько человек, изъяла различное оборудование и порядка 300 мешков руды.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области на территории одного из карьеров стражи порядка установили незаконную добычу полезных ископаемых. Причиненный государству ущерб оценили на сумму более 122 млн тенге.