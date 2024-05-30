Подпольные цехи по переработке руды нашли в Актау и Бестобе

В населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружено три подпольных цеха по переработке руды. Полиция задержала несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, 26 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий в населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружено три подпольных цеха по переработке руды.

"Изъято различное оборудование, порядка 300 мешков руды. Задержаны организаторы и работники криминальной схемы. Работа в данном направлении находится на контроле и будет продолжена", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Подобная организованная группа была задержана и в январе текущего года в Акмолинской области. Там был ликвидирован нелегальный цех по переработке руды, где изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

"В апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более восьми тонн золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров шахты обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 лиц. Расследование продолжается", – сообщил Куандык Алпыс.

Только в текущем году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 "черных старателей". Зарегистрировано восемь уголовных дел. Также выявлены и пресечены так называемые старательские бригады, действующие группами.