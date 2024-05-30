Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подпольные цехи по переработке руды нашли в Актау и Бестобе

Опубликовано:

Золото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружено три подпольных цеха по переработке руды. Полиция задержала несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, 26 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий в населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружено три подпольных цеха по переработке руды.

"Изъято различное оборудование, порядка 300 мешков руды. Задержаны организаторы и работники криминальной схемы. Работа в данном направлении находится на контроле и будет продолжена", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Подобная организованная группа была задержана и в январе текущего года в Акмолинской области. Там был ликвидирован нелегальный цех по переработке руды, где изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

"В апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более восьми тонн золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров шахты обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 лиц. Расследование продолжается", – сообщил Куандык Алпыс.

Только в текущем году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 "черных старателей". Зарегистрировано восемь уголовных дел. Также выявлены и пресечены так называемые старательские бригады, действующие группами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109213-podpolnye-cehi-po-pererabotke-rudy-nashli-v-aktau-i-bestobe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.