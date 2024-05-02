Ущерб свыше 122 млн тенге: силовики нагрянули на месторождение в Алматинской области (видео)

В Енбекшиказахском районе Алматинской области на территории одного из карьеров полиция установила незаконную добычу полезных ископаемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, круг фигурантов установлен. Проверяется причастность каждого из них к уголовному правонарушению.

"По предварительным данным, мужчины самовольно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона", - пояснили в МВД.

Проведенная экспертиза подтвердила происхождение материала, являющегося балластом объемом 27 455,47 кубических метров.

Работа полиции. Фото: polisia.kz

"Добытую руду мужчины сбывали на территории мегаполиса и области. Причиненный государству ущерб составил более 122 млн тенге", - отметили в ведомстве.

На спецстоянку поместили 47 единиц специальной техники и автомашин.

По факту незаконного недропользования зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.

Согласно ст.334 УК РК самовольное пользование недрами, а равно самовольная добыча полезных ископаемых, совершенные:

1) преступной группой;

2) на особо охраняемых природных территориях;

3) с причинением особо крупного ущерба, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.