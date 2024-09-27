Девочки-подростки вымогали деньги у школьницы в Алматинской области

В Алматинской области наказали родителей подростков, которые вымогали деньги у 15-летней школьницы. Об этом сообщил глава ДП региона Бауржан Аленов в Instagram, передает NUR.KZ.

Как пишет глава полиции Алматинской области, правоохранители установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы.

"В рамках расследования выяснилось, что несовершеннолетние девочки, оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у неё денежные средства.

Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей", – говорится в сообщении.

Факт вымогательства был зарегистрирован в УП Карасайского района, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

"На данный момент сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования, а также предотвращения подобных случаев в будущем", – добавил Аленов.