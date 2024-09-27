Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девочки-подростки вымогали деньги у школьницы в Алматинской области

Опубликовано:

Девочка сидит, обняв колени
Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматинской области наказали родителей подростков, которые вымогали деньги у 15-летней школьницы. Об этом сообщил глава ДП региона Бауржан Аленов в Instagram, передает NUR.KZ.

Как пишет глава полиции Алматинской области, правоохранители установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы.

"В рамках расследования выяснилось, что несовершеннолетние девочки, оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у неё денежные средства.

Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей", – говорится в сообщении.

Факт вымогательства был зарегистрирован в УП Карасайского района, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

"На данный момент сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования, а также предотвращения подобных случаев в будущем", – добавил Аленов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166609-devochki-podrostki-vymogali-dengi-u-shkolnicy-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie