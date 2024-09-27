Девочки-подростки вымогали деньги у школьницы в Алматинской области
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В Алматинской области наказали родителей подростков, которые вымогали деньги у 15-летней школьницы. Об этом сообщил глава ДП региона Бауржан Аленов в Instagram, передает NUR.KZ.
Как пишет глава полиции Алматинской области, правоохранители установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы.
"В рамках расследования выяснилось, что несовершеннолетние девочки, оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у неё денежные средства.
Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей", – говорится в сообщении.
Факт вымогательства был зарегистрирован в УП Карасайского района, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
"На данный момент сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования, а также предотвращения подобных случаев в будущем", – добавил Аленов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166609-devochki-podrostki-vymogali-dengi-u-shkolnicy-v-almatinskoy-oblasti/
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