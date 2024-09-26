Миллионные хищения в "Казпочте" в Алматинской области: в компании отреагировали на информацию

Информацию прокуратуры о фактах присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта" в Алматинской области прокомментировали в пресс-службе компании, передает NUR.KZ.

В "Казпочте" напомнили, что продолжают повсеместную борьбу с хищениями в компании.

"Все нарушения выявляются службой ревизии и контроля и службой безопасности АО "Казпочта". Правонарушения в обязательном порядке сообщаются и передаются правоохранительным органам. "Казпочта" продолжит активно взаимодействовать и сотрудничать с соответствующими органами", - говорится в сообщении компании.

Сегодня утром стало известно, что прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги выявила факты присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта".

По данным надзорного органа, кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Преступная схема действовала в период с 2021 по 2023 год при оформлении паспортов и удостоверений личности, а сумма ущерба составила более 80 млн тенге.

Также в конце ноября прошлого года в АО "Казпочта" были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 273 млн тенге.

В июле в Генпрокуратуре сообщили об итогах проверки АО "Казпочта" - по ее результатам были выявлены тысячи нарушений. Наряду с этим были выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы.

АО "Казпочта", согласно информации на официальном сайте, - национальный оператор почты Казахстана, является одним из базовых элементов общегосударственной инфраструктуры. В распоряжении оператора самая масштабная филиальная сеть в стране, охватывающая практически всю территорию Казахстана, особенно на уровне районной и сельской местности.