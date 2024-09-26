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Многомиллионные хищения в "Казпочте" выявили в Алматинской области

Опубликовано:

Отделение казпочты
Казпочта. Иллюстративное фото: facebook.com/Kazpost

Прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги выявила факты присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по данному факту прокуратурой начато досудебное расследование, производство которого передано в Департамент экономических расследований Алматинской области.

"В ходе следствия установлено, что кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Преступная схема действовала в период с 2021 по 2023 год при оформлении паспортов и удостоверений личности.

Сумма ущерба составила более 80 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.

Приговором суда 2 кассира признаны виновными в совершении хищения в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2 УК) с назначением наказания в виде лишения свободы и установлением запрета на занятие материально ответственных и руководящих должностей.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях их совершения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166148-prokuraturoy-almatinskoy-oblasti-raskryty-mnogomilionnye-hishcheniya-v-kazpochte/

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