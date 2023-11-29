Хищения на сумму более 270 млн тенге выявили в "Казпочте"

"Казпочта" продолжает внутреннее расследование по итогам 2023 года в ряде регионов. К этому часу выявлены финансовые нарушения на общую сумму 273 млн тенге, пишет NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.

Как отметили в "Казпочте", материалы внутренней проверки были переданы в ДЭР для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба.

"В структуре правонарушений есть факты хищений, мошенничества, кражи и получения незаконного вознаграждения. Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в 7 региональных филиалах", - говорится в сообщении.

В "Казпочте" пообещали, что продолжат активную борьбу правонарушениями как в центре, так и на местах. В компании пообещали, что будут оказывать содействие правоохранительным органам.

Наказание за присвоение или растрату чужого имущества

Согласно ст. 189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, -

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.