Участница дела о закладках наркотиков подала в суд на полицейского в Астане

Судом рассмотрено дело в отношении сотрудника полиции. Обвинение в превышении полномочий опровергнуто исследованными доказательствами, полицейский оправдан, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, в июне 2023 года полиция задержала К. и М. по делу с закладками мефедрона.

К. при этом являлся несовершеннолетним, М. - уроженкой Казахстана, к моменту рассмотрения дела судом - обладающей гражданством Италии.

В ходе личного обыска у несовершеннолетнего К. был изъят один сверток с психотропным веществом, а у М. изъят сотовый телефон с координатами мест закладок и рюкзак с изолентой и полиэтиленовым пакетиком.

М. согласилась добровольно показать следователю места закладок, в результате чего были найдены 34 свертка с психотропным веществом (мефедрон).

"Опасаясь за свою жизнь со стороны третьих лиц, М. добровольно написано заявление о применении в отношении нее мер безопасности. На основании постановления следователя, М. была помещена в конспиративную квартиру, где находилась 16 дней", - отмечается в публикации.

В июле М. задержали по подозрению в сбыте психотропных веществ в группе лиц по предварительному сговору и поместили в следственный изолятор.

Далее в ноябре 2023 года постановлением прокурора процессуальные действия с участием М. признаны недопустимыми доказательствами из-за допущенных процессуальных нарушений, в связи с чем уголовное дело в отношении М. прекращено, и она освобождена из-под стражи.

Суд сообщает, что в последующем М. обратилась в полицию с заявлением об оказании давления в период нахождения в конспиративной квартире и вместе с матерью убыла в Италию, где находится по настоящее время.

Подсудимому Б. предъявлены обвинения в превышении полномочий, что он якобы поместил М. в конспиративную квартиру, незаконно ограничив ее свободу, чтобы получить дополнительные доказательства по делу.

При этом судом установлено, что М. была помещена в конспиративную квартиру на основании ее заявления и решения следователя, то есть процессуально-независимого должностного лица, а не по решению обвиняемого Б.

Далее в ходе судебного следствия обвинение о превышении полномочий было опровергнуто исследованными в суде доказательствами:

показаниями допрошенных свидетелей;

протоколами следственных действий;

заключениями экспертиз;

видеозаписью следственных действий и другими материалами дела.

В связи с чем приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Б. признан невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 3) ч. 4 ст. 362 УК, и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Отмечается, что в соответствии с требованиями статьи 39 УПК за Б. признано право на возмещение вреда вследствие незаконного привлечения к уголовной ответственности, в соответствии с требованиями статьи 41 УПК Б. принесены официальные извинения за причиненный вред.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, недавно также сообщалось, что крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяла полиция области Жетiсу - мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон общей массой около 1 кг: примерно 2 тыс. доз.

Также в марте этого года крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Среди изъятых наркотических веществ обнаружили 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP.

В Степногорске же с крупной партией наркотиков задержали бывшую школьную учительницу. В ходе личного обыска у нее изъяли 14 свертков с мефедроном, и еще 105 свертков нашли в арендованной ею квартире.