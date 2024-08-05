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Пьяный казахстанец оказал сопротивление полицейским на вокзале и был наказан

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Люди на железнодорожной станции
Железнодорожная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Двух казахстанцев задержали на территории вокзалов за нарушение общественного порядка и сопротивление полицейским. Одного из них арестовали на 2 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

50-летнего жителя Карагандинской области, нарушавшего общественный порядок, задержали на территории вокзала на станции Достык.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял законные требования представителей власти и оказывал сопротивление. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение средней степени", - сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Мужчину оштрафовали на 5 МРП (18,4 тыс. тенге) за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также его арестовали на двое суток за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.

Аналогичный случай произошел на станции Бейнеу в Мангистау. Пьяный 26-летний житель оказал неповиновение полицейским.

В отношении него составлены административные материалы, они направлены в суд для принятия процессуального решения. Отмечается, что его ранее уже привлекали к ответственности.

Добавим, согласно статье 667 КоАП, неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа влечет штраф в размере 30 МРП (55,3 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

В соответствии со статьей 336 КоАП, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет штраф в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144904-pyanyy-kazahstanec-okazal-soprotivlenie-policeyskim-na-vokzale-i-byl-nakazan/

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