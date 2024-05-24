Казахстанцев задержали за оскорбление полицейского (видео)

В Талгарском районе Алматинской области двух пьяных мужчин обвинили в нецензурной брани и проявлении агрессии в сторону сотрудника полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, участковый инспектор полиции прибыл на вызов местных жителей, обеспокоенных шумом и криками, на одну из дач в пригороде районного центра.

"При пресечении нарушений общественного порядка он был неоднократно оскорблен двумя пьяными нарушителями. По словам очевидцев-соседей, мужчины вели себя агрессивно и нецензурно выражались в адрес сотрудника правоохранительных органов", - рассказали в МВД.

Подозреваемые были оперативно задержаны прибывшим на помощь патрульным экипажем и доставлены в отделение полиции.

Было зарегистрировано уголовное дело по факту оскорбления представителя власти при исполнении служебных обязанностей. На данный момент следствие продолжается, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Стражи порядка призвали казахстанцев соблюдать общественный порядок и уважительно относиться к представителям правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность граждан.

"Подобные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов недопустимы и будут пресекаться в соответствии с законом. Оскорбление представителя власти является серьезным правонарушением, за которое предусмотрены значительные штрафы, исправительные работы или лишение свободы", - напомнили в ведомстве.

Отметим, что по ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Ранее в Павлодаре пенсионера МВД обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. По результатам экспертизы, сотрудник после удара в пах получил тупую травму мошонки. Пенсионеру грозит лишение свободы до 4 лет.