Жительницу Мангистау осудили за мат в адрес полицейского

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Уголовное дело в отношении жительницы села Бейнеу рассмотрели в суде - женщина выражалась нецензурной бранью в адрес представителей власти, сообщает издание "Лада".

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома и вела себя неадекватно.

В связи с этим соседи вызвали полицейских.

Когда приехали стражи порядка, дебоширка демонстративно выражалась нецензурной бранью в адрес одного из них, проигнорировав его требования.

В отношении нее был составлен протокол.

Дело рассмотрели в суде - женщину признали виновной по части 1 статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей).

Суд решил назначить ей наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 40 часов.

Отметим, что согласно статье 378 УК РК, оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

Увеличение штрафа за маты в общественном месте

С 6 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань.

Так, наказание за нецензурную брань и мелкое хулиганство в стране изменилось. Если раньше за эти правонарушения налагался штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток, то в новой редакции закона размер штрафа составит 20 МРП (69 тысяч тенге) либо арест от 5 до 30 суток.

Ранее в МВД поясняли, что за мат в соцсетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан. Также там сообщили, что к адмответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

При этом в ведомстве отметили, что по каждому случаю полицейские будут собирать доказательства – заявление граждан, показание свидетелей, видео или аудиофиксация самого правонарушения или даже заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Мнения казахстанцев по увеличению штрафа за маты разделились. Один из адвокатов предположил, что этим будут пользоваться доносчики и полицейские, основной целью которых является собрать как можно больше денег за время дежурства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016947-zhitelnitsu-mangistau-osudili-za-mat-v-adres-politseyskogo/