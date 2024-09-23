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Уголовное дело возбудили после публикации в соцсетях в Алматинской области

Опубликовано:

Потасовка в Каскелене
Место происшествия. Кадр из видео: со страницы instagram.com/police_almobl

Полицейские выявили факт хулиганских действий между молодыми людьми в Каскелене благодаря мониторингу социальных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП по Алматинской области.

На видео попала потасовка между парнями. Как говорится в сообщении на официальной странице ДП Алматинской области в Instagram, инцидент произошел 20 сентября.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст, с которого может наступать уголовная ответственность за совершение преступления, до 12 лет. Он отметил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних такими же подростками.

Также в Сети появилось видео издевательств подростков над сверстником в Алматинской области. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.

Недавно стало известно и о штрафе за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, который получил житель ВКО из-за того, что его несовершеннолетний сын избил своего знакомого подростка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164612-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-publikacii-v-socsetyah-v-almatinskoy-oblasti/

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