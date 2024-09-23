Тело бывшего бойца ММА нашли среди мусорных контейнеров в Актау

В Актау среди мусорных контейнеров нашли тело обезображенное тело мужчины. Как оказалось, погибший являлся экс-бойцом различных турниров, передает Lada.kz.

Как пишет издание, фотографии обнаруженного тела мужчины горожане распространили в соцсетях и мессенджере. Сообщалось, что тело было обнаружено в 3 микрорайоне у мусорных контейнеров.

Издание отмечает, что тело было обезображенным, полностью вздувшимся и почерневшим.

В департаменте полиции области подтвердили данную информацию, сообщив, что тело было обнаружено 20 сентября.

"По факту обнаружения тела мужчины начато досудебное расследование. Назначена экспертиза. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – прокомментировали в ведомстве.

По данным издания, погибший – Вусал Джафаров 1994 года. Свою профессиональную карьеру начал в 2015 году. Провел четыре боя, из которых победил в одном и проиграл в трех.

Отмечается, что мужчина был сильно избит перед смертью, а его тело пролежало на улице несколько дней.