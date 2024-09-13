Тело школьницы нашли в заброшенном здании в Астане: полиция сделала заявление

В полиции Астаны сделали заявление касательно расследования смерти школьницы, чье тело было найдено в заброшенном здании, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается на Instagram-странице столичного департамента полиции, 10 сентября в дежурную часть управления полиции поступило сообщение об обнаружении тела несовершеннолетней девушки в заброшенном здании. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Произведен детальный осмотр места происшествия, подчеркнули в полиции.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, по предварительным данным – остановка сердца В рамках возбужденного уголовного дела проводятся всесторонние и объективные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что расследование находится на особом контроле руководства ДП.

Напомним, 12 сентября мы писали о том, что в Астане найдено тело 14-летней девочки. Информация об этом появилась в Сети.

В полиции тогда сообщали, что при осмотре тела признаков видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже родные девочки заявили, что не верят в ненасильственную смерть девочки. По их словам, 14-летняя Аурелия никогда не жаловалась на здоровье и не имела пагубных привычек.