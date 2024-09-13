Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тело школьницы нашли в заброшенном здании в Астане: полиция сделала заявление

Опубликовано:

Девочка в кепке стоит спиной
Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В полиции Астаны сделали заявление касательно расследования смерти школьницы, чье тело было найдено в заброшенном здании, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается на Instagram-странице столичного департамента полиции, 10 сентября в дежурную часть управления полиции поступило сообщение об обнаружении тела несовершеннолетней девушки в заброшенном здании. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Произведен детальный осмотр места происшествия, подчеркнули в полиции.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, по предварительным данным – остановка сердца В рамках возбужденного уголовного дела проводятся всесторонние и объективные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что расследование находится на особом контроле руководства ДП.

Напомним, 12 сентября мы писали о том, что в Астане найдено тело 14-летней девочки. Информация об этом появилась в Сети.

В полиции тогда сообщали, что при осмотре тела признаков видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже родные девочки заявили, что не верят в ненасильственную смерть девочки. По их словам, 14-летняя Аурелия никогда не жаловалась на здоровье и не имела пагубных привычек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161263-telo-shkolnicy-nashli-v-zabroshennom-zdanii-v-astane-policiya-sdelala-zayavlenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie