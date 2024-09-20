Трое астанчан организовали за городом нарколабораторию в железном контейнере

Под Астаной выявлена и ликвидирована нарколаборатория - задержаны трое подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

В Астане выявлена и ликвидирована нарколаборатория, сообщает прокуратура Астаны на официальном сайте.

"В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая арендовала железный контейнер. После этого за пределами города приобрела земельный участок стоимостью 2 млн тенге, где разместила указанный контейнер, оборудовав его в качестве лаборатории по производству психотропных веществ. К преступной деятельности злоумышленница привлекла двух соучастников", - говорится в сообщении.

Изъятые в ходе следствия из подпольной лаборатории свыше 24 кг аналога психотропных веществ уничтожены.

По данным ведомства, трое жителей столицы судом признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта аналога психотропных веществ в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы сроком от 10 до 11 лет 3 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

На днях в одной из гостиниц Астаны полиция задержала троих человек, которые занимались расфасовкой наркотика для дальнейшей продажи.

В начале августа в КНБ Казахстана сообщили о ликвидации деятельности 3 крупных нарколабораторий. Были взяты под стражу 8 граждан Казахстана, изъято наркотиков на стоимость более 2 млрд тенге.

Ранее Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.

До этого в частном секторе Алматы была ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации задержан 22-летний мужчина. Было изъято 4,1 кг мефедрона.

Также сообщалось, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец.