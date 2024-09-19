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Не сделала уроки: мать подозревают в нанесении ножевых ранений дочери в СКО

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Девочка под капельницей
Девочка в больнице. Иллюстративное фото: Sasiistock

Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила в Instagram о том, что в СКО 11-летняя девочка была ранена ножом и госпитализирована в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ.

"Предварительно, мать девочки из-за невыполнения домашнего задания нанесла ножевые ранения 11-летней дочери. Девочка сейчас направлена в областную больницу из районной больницы. Девочка в тяжелом состоянии", - говорится в посте уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

По словам Динары Закиевой, зарегистрировано уголовное дело, сформирована комиссия, проводятся экспертизы. Данное дело на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка в СКО.

Также трагический случай прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

"Несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. В дальнейшем будет предоставлена психологическая помощь. Управлением образования создана комиссия.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, акиматом принято решение об отстранении матери от воспитания остальных детей, находящихся дома. По данному факту ведется досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы ДП СКО, 17 сентября в ЦРБ Уалихановского района госпитализирована 11-летняя девочка с телесными повреждениями.

"По данному факту начато досудебное расследование по признакам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в ведомстве.

Ранее в Шымкенте попало на видео жестокое избиение матерью дочери-подростка. Полиция города начала расследование в отношении женщины. Оказалось, что это ребенок от первого брака горожанки. Сейчас девочка находится под опекой отца.

Также в Шымкенте трехмесячная девочка попала в реанимацию после избиения. У ребенка случилось кровоизлияние в мозг. По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемого в преступлении отца малышки взяли под стражу.

По словам врачей, вместе с девочкой в больницу поступила и избитая женщина. Она не сразу сообщила, кто нанес ей побои, попытавшись скрыть детали инцидента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163286-ne-sdelala-uroki-mat-podozrevayut-v-nanesenii-nozhevyh-raneniy-docheri-v-sko/

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