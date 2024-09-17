Три человека погибли в колодце в Алматинской области: появились подробности трагедии

Три человека, включая подростка, погибли после спуска в колодец в поселке Алматинской области. Местные жители рассказали о трагедии, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла прошлым вечером в поселке Кеген в Алматинской области. Три человека - 43-летний мужчина, его сын 15 лет и сосед 1968 года рождения - погибли после того, как спустились в колодец.

Местные жители рассказали телеканалу, что у семьи пропала дома питьевая вода. Поэтому мужчина с сыном спустились в колодец, чтобы узнать, что случилось, но потеряли сознание. На помощь им пришел сосед, который тоже упал в обморок.

По информации телеканала, предположительно, все трое отравились газом, который скапливается в шахте.

По словам жителей, недавно на этой же улице обновили асфальт, но положили его неправильно. Люк установлен не на поверхности, а под толстым слоем дорожного покрытия. Как утверждают сельчане, в шахте из-за этого образуется ядовитый газ.

Близкие рассказали телеканалу еще об одной версии - колодец мог заполниться водой, людей внутри ударило током.

"Ремонтировали эту дорогу примерно четыре года назад. Человек, который отвечал за те работы в 2020-2021 годах, уже не занимает свой пост. Почему так постелили асфальт, не могу ответить", - говорит руководитель управления пассажирского и автомобильного транспорта Кегенского района Жасулан Кадил.

Точную причину смерти трех человек установят эксперты в ближайшее время.

Источник: КТК

Ранее трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах в области Абай. Их тела тоже нашли в колодце. По предварительной версии, все трое задохнулись. Из-за возможного отравления неизвестными веществами проводится досудебное расследование.

Также тела двух мужчин нашли в одном из канализационных колодцев в Семее. Предварительно, они отравились парами газа. По данному факту было назначено досудебное расследование.