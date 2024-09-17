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Эзотерика

Тела трех человек нашли в колодце в Алматинской области

Опубликовано:

Крышка люка
Колодец. Иллюстративное фото: Yvonne Lebens / Getty Images

В Кегенском районе Алматинской области в колодце обнаружили тела трех человек. Назначена судмедэкспертиза, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данный факт зарегистрировали в полиции Кегенского района.

"Тела погибших направлены в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ДП Алматинской области.

Ранее трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах в области Абай. Их тела тоже нашли в колодце. По предварительной версии, все трое задохнулись. Из-за возможного отравления неизвестными веществами проводится досудебное расследование.

Также тела двух мужчин нашли в одном из канализационных колодцев в Семее. Предварительно, они отравились парами газа. По данному факту было назначено досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2162158-tela-treh-chelovek-nashli-v-kolodce-v-almatinskoy-oblasti/

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