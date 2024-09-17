Тела трех человек нашли в колодце в Алматинской области

В Кегенском районе Алматинской области в колодце обнаружили тела трех человек. Назначена судмедэкспертиза, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данный факт зарегистрировали в полиции Кегенского района.

"Тела погибших направлены в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ДП Алматинской области.

Ранее трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах в области Абай. Их тела тоже нашли в колодце. По предварительной версии, все трое задохнулись. Из-за возможного отравления неизвестными веществами проводится досудебное расследование.

Также тела двух мужчин нашли в одном из канализационных колодцев в Семее. Предварительно, они отравились парами газа. По данному факту было назначено досудебное расследование.