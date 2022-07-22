Тела двух мужчин нашли в канализационном колодце в Семее

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Тела двух мужчин нашли в одном из канализационных колодцев в Семее. Предварительно, они отравились парами газа. Сейчас по данному факту проводится расследование. Об этом сообщили в городском управлении полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что по факту обнаружения тел двух мужчин 21 июля 2022 года Затонским ОП начато досудебное расследование.

"Назначены ряд экспертиз, а также проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела", - отметили в УП Семея.

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, недавно густой дым от пожара встревожил жителей Семея. Кадры стали появляться в социальных сетях. Позже стало известно, что на пустыре горели трава, кустарник и автомобильные покрышки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979735-tela-dvuh-muzhchin-nashli-v-kanalizatsionnom-kolodtse-v-semee/