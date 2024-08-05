Странная смерть: тела трех мужчин нашли в колодце в области Абай
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Трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах в области Абай. Их тела нашли в колодце, по предварительной версии, все трое задохнулись, передает сайт телеканала КТК.
В одном из сел Кокпектинского района области Абай трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах в колодце.
По информации телеканала, двое 34-летних рабочих алматинского подрядчика месяц устраняли недочеты в водопроводной сети. В день трагедии к ним присоединился 37-летний местный житель. Мужчин нашли мертвыми в колодце.
Согласно предварительной версии, все трое задохнулись. Погибших уже похоронили.
"Трое работников получили отравление неизвестными веществами. По данному факту проводится досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть двух и более лиц. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорит замначальника по оперативной работе Кокпектинского РОП Кайрат Толегенов.
Источник: КТК
Отметим, согласно части 4 статьи 156 УК РК, нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144896-strannaya-smert-tela-treh-muzhchin-nashli-v-kolodce-v-oblasti-abay/