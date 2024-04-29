Врач из Актобе поверила рекламе в Instagram и лишилась 46 млн тенге

Доктор из Актобе поверила фейковой рекламе якобы от известного банка, решила вложить деньги в криптоплатформу и потеряла 46 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники в соцсети Instagram разместили фейковую рекламу платформы известного банка, где от лица банкира призвали граждан инвестировать свои деньги на выгодных условиях.

На заманчивое предложение откликнулась врач из Актобе. Она через мессенджер Telegram по указанному номеру связалась с человеком, представившимся менеджером и финансовым аналитиком.

По данным полиции, он предложил ей выгодное вложение денежных средств в криптоплатформу с дальнейшим выводом с процентами.

"Доверчивая актюбинка с января по апрель перечислила более 46 млн тенге. Однако ни обещанные высокие проценты, ни свои деньги женщина обратно вернуть не смогла, а мошенники перестали выходить с ней на связь", - отметили в ДП Актюбинской области.

Обманутая женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества ведется досудебное расследование.

Департамент полиции Актюбинской области призвал граждан быть бдительными, не доверять ложной и заманчивой рекламе в соцсетях, не попадаться на уловки мошенников, которые призывают инвестировать деньги, при этом используя с помощью искусственного интеллекта имена, а также внешность и голос известных людей.

В начале месяца стало известно, что другая врач из Актобе после звонка на WhatsApp взяла три кредита на 7 млн тенге и совершила 14 переводов денег мошенникам. Звонившие представились сотрудниками КНБ и банка.

А жительница Акмолинской области предполагала, что вложила деньги в инвестиционный проект с названием известного банка, но оказалась жертвой мошенников и потеряла более 12 млн тенге. По информации полиции, злоумышленник, используя приемы нейролингвистического программирования, убедил женщину оформить на себя кредиты в различных банках.

Еще один житель Акмолинской области, желая выгодно инвестировать свои деньги, потерял более 15 млн тенге. Он тоже доверился лжерекламе в социальной сети Instagram.