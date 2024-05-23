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Кадет во время массовой драки получил перелом в Павлодаре

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Кадет
Кадет. Иллюстративное фото: instagram.com/jassarbaz_qozgalysy

Один из кадетов, ставший участником массовой драки в лицее-интернате "Жас сарбаз" в Павлодаре, получил перелом скуловой кости, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

По информации ведомства, вызов в скорую помощь поступил 16 мая 2024 года из областной специализированной школы-лицея-интерната "Жас сарбаз" имени Кабанбай батыра. С места в больницу доставили троих подростков.

"Поступившие подростки 2007 и 2008 годов рождения. Двое отпущены на амбулаторное лечение, один госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом скуловой кости. Состояние при поступлении - средней степени тяжести, на сегодняшний день готовится к выписке", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, драку устроили воспитанники кадетской школы в Павлодаре. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства. Указывалось, что в потасовке в одном из кабинетов учебного заведения участвовало порядка 40 учеников.

Добавим, что согласно ст.293 УК РК хулиганство - особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105646-kadet-vo-vremya-massovoy-draki-poluchil-perelom-v-pavlodare/

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