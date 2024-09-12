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Обманули 27 человек: лжериэлторов приговорили к лишению свободы в Астане

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: Jantanee Phoolmas/Getty Images

В Астане суд поставил точку в деле о серии мошенничеств - лжериэлторов приговорили к реальным срокам за обман казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

По информации надзорного органа, женщины вводили в заблуждение потерпевших о возможности оформления ипотечного займа в "Отбасы банк" на льготных условиях.

"К примеру, мошенницы предложили одной из потерпевших оформить кредит на сумму более 8 млн тенге для внесения в АО "Отбасы банк" в качестве первоначального взноса. При этом сообщили ей ложные сведения о том, что кредит будет рефинансирован вместе с ипотечным займом", - говорится в сообщении.

Также в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель доказал, что для придания мнимой законности своих действий злоумышленники открыли ИП и арендовали офисное помещение.

Отмечается, что это позволило им обмануть и завладеть денежными средствами 27 потерпевших.

Ущерб превысил 30 млн тенге.

Приговором суда жительницы города осуждены к трем годам лишения свободы каждая.

Приговор вступил в законную силу.

Помимо этого был взыскан материальный ущерб с осужденных.

Напомним, буквально на днях стало известно о похожем случае, который произошел в Алматы.

Жители мегаполиса передали 7 млн тенге мужчине, который обещал им жилье за счет средств благотворительного фонда. Подозреваемый задержан.

До этого в Алматы жители отдали более 30 млн тенге женщине, обещавшей помочь им с получением грантов и квартир из госфонда, и остались ни с чем.

В начале этого года житель области Абай обманул людей на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам. Суд назначил мужчине более 4 лет лишения свободы.

А в Павлодаре несколько горожан, надеясь выгодно продать одну квартиру и купить другую, остались без жилья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160738-obmanuli-27-chelovek-lzherieltorov-prigovorili-k-lisheniyu-svobody-v-astane/

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