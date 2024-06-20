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Казахстанцы отдали 30 млн тенге мошеннице, думая, что получат гранты и квартиры из госфонда

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Женщина держит в три пачки денег
Женщина держит в руках деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Карасайском районе жители отдали более 30 млн тенге женщине, обещавшей помочь им с получением грантов и квартир из госфонда, и остались ни с чем, сообщает ДП Алматинской области.

Жители Карасайского района стали жертвами мошенничества, поверив в возможность получения невозвратных государственных грантов и квартир из жилищного фонда.

С заявлением о мошенничестве в Карасайскую районную полицию обратились несколько местных жителей. Как рассказали потерпевшие, малознакомая женщина предлагала помощь в получении безвозмездных грантов, выдаваемых государством, а также в получении квартир из жилищного фонда. Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов тенге.

"Мошенница обещала доверчивым гражданам помощь в получении безвозмездного гранта, предоставляемого в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. При этом утверждала, что на необходимые расходы, а также для одобрения заявок на запуск и развитие нового бизнеса нужно оплатить 10% от объема предоставляемого государственного гранта. Вместе с тем, аферистка орудовала мошенническими схемами по выдаче квартир из государственного жилищного фонда. Во всех случаях действия ограничивались лишь обещаниями", – отметил начальник Карасайского РУП Елзат Қанатұлы.

ДП сообщает, что предполагаемая аферистка была установлена и задержана. Ею является местная жительница. В настоящее время доказана ее причастность к более чем 10 подобным преступлениям. На период расследования подозреваемая содержится под домашним арестом.

В связи с участившимися попытками обмануть казахстанцев, полиция региона убедительно просит граждан быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах, изъявляющих желание помочь в получении грантов, субсидий, кредитов и иных средств за определенное денежное вознаграждение. Помните о том, что каждый из вас может получить квалифицированную консультацию и помощь в получении подобных услуг в специальных фондах и финансовых организациях.

Напомним, ранее в Алматы суд признал виновными в крупном мошенничестве семерых человек, за обман дольщиков на 3,5 млрд тенге.

А в Усть-Каменогорске в мае обратилась в полицию женщина, которая лишилась почти 115 млн тенге. Подозреваемым по делу оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление горожанин.

Отметим, что по ч. 4 ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120751-kazahstancy-otdali-30-mln-tenge-moshennice-dumaya-chto-poluchat-granty-i-kvartiry-iz-gosfonda/

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