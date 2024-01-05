60 млн тенге "заработал" семейчанин на желании людей купить дешевые квартиры

Житель области Абай обманул людей на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам. Суд назначил мужчине более 4 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 32-летний житель Семея представлялся судебным исполнителем и обещал помощь в приобретении квартир, находящихся в банковском залоге, по заниженным ценам.

"Он убеждал горожан в необходимости внесения первоначального взноса. Люди вкладывали от 2 до 13 млн тенге. Таким образом злоумышленник обманул 14 жителей Семея, причинив им материальный ущерб в размере 60 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным по ст.190 УК РК “Мошенничество”. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев.

"В настоящее время осужденный, осознав свою вину, решил встать на путь исправления. Он трудоустроен на промышленной зоне учреждения в ИП по изготовлению изделий из дерева. Получая заработную плату, он выплачивает иск потерпевшим", - рассказал начальник отдела организации труда осужденных Нурболат Сапаргалиев.

Ранее 24-летняя девушка лишилась 7 млн тенге при покупке квартиры в Усть-Каменогорске. Она согласилась на помощь в приобретении жилья по государственной программе от знакомой. Однако за восемь месяцев не получила ни квартиры, ни своих денег. Началось досудебное расследование.

Осенью прошлого года факты незаконного присвоения объектов недвижимости выявили прокуроры в Жамбылской области. Мошенники становились владельцами квартир умерших людей. Сотрудниками надзорного ведомства установлены схемы незаконного приобретения права собственности на 20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 млн тенге. Было возбуждено 6 уголовных дел.