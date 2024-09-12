Хищения на миллиард тенге при переселении выявили в Казахстане

Проведен анализ расходования государственных средств, выделенных на реализацию программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, поделились в Генпрокуратуре, переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам.

В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили.

Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, в областях Абай и Ұлытау.

"Например, в Успенском районе Павлодарской области работник КГУ "Центр трудовой мобильности" находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Ведется досудебное расследование, работник центра под домашним арестом", - рассказали в надзорном органе.

А в ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали притворные договоры для получения государственной помощи, а затем делили эти средства. В дальнейшем граждане проживали по прежним адресам.

"В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и выплаченных государством средств. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году ограничения свободы", - сообщили в Генпрокуратуре.

Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований.

Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.

Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в правительство.

Напомним, ранее прокуратурой Восточно-Казахстанской области в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения лиц были выявлены схемы хищения бюджетных средств, выделенных на покупку жилья для граждан из других стран. Установлено, что деньги обналичили и похитили через фиктивные договоры купли-продажи и сговоры с продавцами жилья.

В Карагандинской области также выявили нецелевое использование средств, выделенных переселенцам для покупки жилья. В прокуратуре региона привели пример.

В Павлодарской области тоже присваивали бюджетные средства, предназначенные для переселенцев. По данным прокуратуры, только в 6 районах выявлено более 600 млн убытков.