600 млн тенге "заработали" на программе переселения в Павлодарской области

Прокуратурой Павлодарской области выявлены факты хищении бюджетных средств, выделенных в рамках реализации нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны", передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Павлодарской области, в рамках нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" предусматривается переселение граждан из южных регионов страны в северные малонаселенные пункты.

По данным ведомства, была создана целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины расходов (на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге). Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге.

"В результате переселение осуществлялось лишь на бумаге, фактически из-за оттока населения упразднены 59 населенных пунктов области. Только в 6 районах установлен ущерб в размере 600 млн тенге", - отметили в надзорном органе.

Прокуратурой материалы проверки зарегистрированы в ЕРДР по ч.4 ст.190 УК РК, расследование ведет специальный прокурор.

Проверка продолжается.

Добавим, что согласно ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения его должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.