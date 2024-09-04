Три семьи переехали из Монголии: схемы хищения бюджетных средств вскрыли в ВКО

Прокуратурой Восточно-Казахстанской области в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения лиц выявлены схемы хищения бюджетных средств, выделенных на покупку жилья для граждан из других стран, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Установлено, что указанные средства были обналичены и похищены через фиктивные договоры купли-продажи и сговоры с продавцами жилья. В некоторых случаях хищения проводились с участием должностных лиц карьерных центров", - сообщается на официальном сайте прокуратуры ВКО.

К примеру, по данным надзорного органа, три семьи, переселившиеся из Монголии в начале 2024 года, заключили договоры на покупку жилья общей суммой 18 млн тенге, из них 9 млн тенге якобы уплачены переселенцами до подписания договоров, а оставшаяся сумма перечислена Центром на счета продавцов.

"Затем продавцы обналичивали деньги и возвращали их переселенцам, которые их потратили на личные нужды, включая покупку автомобиля", - рассказали в ведомстве.

В другом случае, отмечают в прокуратуре, переселенец заключил договор купли-продажи дома на сумму 8 млн тенге, из которых 4 млн тенге оплачены через сертификат экономической мобильности.

"Вместе с тем установлено, что приобретенный дом разрушен и не пригоден для проживания, а договор заключен фиктивно с целью незаконного получения денежных средств", - пояснили в надзорном органе.

По данным фактам прокуратурой области начато досудебное расследование, сведения о фигурантах в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, ранее в Карагандинской области было выявлено нецелевое использование средств, выделенных переселенцам для покупки жилья. В прокуратуре региона привели пример. Так, астанчанин, переехавший в Нуринский район в 2023 году, не заселился в приобретенный дом.

На его переселение было выделено 966 тыс. тенге, а на покупку жилья - 4 млн тенге. В ноябре 2023 года он заключил договор купли-продажи квартиры на сумму 8,3 млн тенге.

Однако проверка показала, что по данному адресу продолжает проживать бывший собственник со своей семьей.

В результате принятых прокуратурой мер мужчина вернул в государственный бюджет 2 млн тенге. На оставшуюся сумму подан иск в суд.