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Выделенные переселенцам деньги использовали не по назначению в Карагандинской области

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Мужчина и женщина распаковывают вещи
Переезд. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области выявлено нецелевое использование средств, выделенных переселенцам для покупки жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Нуринского района, были обнаружены нарушения в расходовании средств, выделенных по программе добровольного переселения. Средства, предназначенные для покупки жилья, были использованы не по назначению.

Так, гражданин, переехавший из Астаны в Нуринский район в 2023 году, не заселился в приобретенный дом.

На его переселение было выделено 966 тыс. тенге, а на покупку жилья - 4 млн тенге. В ноябре 2023 года он заключил договор купли-продажи квартиры на сумму 8,3 млн тенге. Однако проверка показала, что по данному адресу продолжает проживать бывший собственник со своей семьей.

В результате принятых прокуратурой мер мужчина вернул в государственный бюджет 2 млн тенге. На оставшуюся сумму подан иск в суд.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области присваивали бюджетные деньги, предназначенные для переселенцев. В прокуратуре заявили о хищениях по нацпроекту "Сильные регионы - драйвер развития страны". По данным ведомства, только в 6 районах выявлено более 600 млн убытков.

В акимате региона заявили, что приветствуют вмешательство надзорных органов в проверку получения переселенцами бюджетных средств. В ведомстве подчеркнули, что к государственным служащим отсутствуют претензии по поводу заключения сделок с указанием завышенных цен на недвижимость, неправомерной выдачи сертификатов и соучастия в хищениях произведенных по ним выплат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154847-vydelennye-pereselencam-sredstva-ispolzovali-ne-po-naznacheniyu-v-karagandinskoy-oblasti/

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