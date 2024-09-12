Случаи торговли людьми и их органами выявили в Казахстане

На брифинге в СЦК замглавы управления департамента по борьбе с организованной преступностью Шинар Кучербаева сообщила о случаях торговли людьми, а также органами, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила замглавы Третьего управления департамента МВД Шинар Кучербаева, в ведомстве функционируют специальное подразделения по борьбе с торговлей людьми.

"Ежегодно органами внутренних дел возбуждается порядка 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. Пресекается преступная деятельность организованных групп. За последние годы ликвидированы каналы вывоза граждан в Катар, Индонезию, Бахрейн, Эмираты, Турцию и Южную Корею, а также два ввоза из Узбекистана и Кыргызстана", - сообщила Шинар Кучербаева.

Так, в текущем году зарегистрировано 134 преступления, связанных с торговлей людьми, из них:

за торговлю органами (ст.116 УК) - 15;

похищение человека с целью эксплуатации (п.2, ч.3, ст.125 УК) - 2;

за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации (п.2, ч.3, ст.126 УК) - 3;

за торговлю людьми (ст.128 УК) - 15;

за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст.134 УК) - 12;

за торговлю несовершеннолетними (ст.135 УК) - 3;

за вовлечение в занятие проституцией (ст.308 УК) - 7;

за содержание притона и сводничество (ст.309 УК) - 77.

Также, по данным спикера, казахстанцев оштрафовали на общую сумму в 155 млн тенге за 650 выявленных случаев предоставления помещений для проституции и сводничества.

Напомним, в прошлом году было зарегистрировано 124 уголовных правонарушения в этом направлении. Жертвами торговли людей стали 27 человек, среди них несовершеннолетних - 22. От вовлечения взрослых в занятие проституцией пострадали 10 человек, среди которых 5 детей, не достигших 18 лет. Также зарегистрированы 4 случая по торговле внутренних органов.

Также были названы страны, куда вывозят жертв торговли людьми из Казахстана. Среди перечисленных - Королевство Бахрейн, Южная Корея.

В мае этого года сообщалось, что 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, выявили казахстанские полицейские.

Недавно в Шымкенте при продаже двух человек задержан подозреваемый в торговле людьми. Его поместили под стражу.

Добавим, что в июле этого года Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, в том числе закон "О противодействии торговле людьми".

Закон обеспечивает защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми. Он был принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.

Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.