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Подозреваемого в торговле людьми задержали в Шымкенте

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Hirkophoto/Getty Images

В Шымкенте при продаже двух человек задержан подозреваемый в торговле людьми. Его поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры Туркестанской области управлением по борьбе с организованной преступностью ДП региона в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина при получении 400 тыс. тенге за торговлю людьми.

"В частности, гражданин в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями. Он был задержан и арестован при продаже их в городе Шымкенте", - рассказали в ведомстве.

Также проводится проверка причастности еще 10 граждан к торговле людьми.

В настоящее время по факту проводится расследование, иная информация в соответствии со ст.201 УПК не подлежит разглашению.

Наказание за торговлю людьми в Казахстане

Согласно ст.128 УК РК:

1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

6) в отношении двух и более лиц; 

7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования; 

8) путем обмана или злоупотребления доверием; 

9) лицом с использованием своего служебного положения; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 

11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 

12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147704-podozrevaemogo-v-torgovle-lyudmi-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/

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