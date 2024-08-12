Подозреваемого в торговле людьми задержали в Шымкенте

В Шымкенте при продаже двух человек задержан подозреваемый в торговле людьми. Его поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры Туркестанской области управлением по борьбе с организованной преступностью ДП региона в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина при получении 400 тыс. тенге за торговлю людьми.

"В частности, гражданин в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями. Он был задержан и арестован при продаже их в городе Шымкенте", - рассказали в ведомстве.

Также проводится проверка причастности еще 10 граждан к торговле людьми.

В настоящее время по факту проводится расследование, иная информация в соответствии со ст.201 УПК не подлежит разглашению.

Наказание за торговлю людьми в Казахстане

Согласно ст.128 УК РК:

1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

6) в отношении двух и более лиц;

7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;

8) путем обмана или злоупотребления доверием;

9) лицом с использованием своего служебного положения;

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;

11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;

12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.