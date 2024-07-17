"Просил 500 тыс. тенге, но она отказала": казахстанца осудили за убийство бабушки жены

В Карагандинской области произошло убийство 82-летней местной жительницы. В преступлении обвинили мужа ее внучки, который испытывал финансовые трудности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в Telegram-канале суда, рассматривалось дело по факту убийства человека и кражи чужого имущества (ч.1 ст.99, ч.1 ст.188 УК).

"Подсудимый, не имея постоянного заработка и испытывая финансовые затруднения, решил занять денежные средства у бабушки своей супруги", - пояснили в суде.

С этой целью днем 23 февраля 2024 года, около 14.00, он приехал в поселок Новодолинский Карагандинской области к пенсионерке 1942 года рождения.

"Стал просить занять денежные средства в размере 500 тыс. тенге, но она ему отказала. Тогда подсудимый стал упрашивать, но она не соглашалась, и на этом фоне у них возник словесный конфликт, женщина стала выгонять его из своей квартиры.

В ходе данного конфликта подсудимый, схватив двумя руками за шею потерпевшую, начал с силой сдавливать и душить ее. Убедившись, что она перестала дышать, он ослабил хватку, после чего женщина упала на пол", - установил суд.

По версии следствия, затем мужчина скрылся с места преступления.

"Спустя некоторое время, 24 февраля около трех часов ночи, вернулся на место преступления, откуда похитил денежные средства в сумме 152 тыс. тенге. После он вывез тело потерпевшей, чтобы избавиться от следов преступления, и скрылся с похищенными денежными средствами", - говорится в сообщении суда.

Вина подсудимого доказывалась его признательными показаниями, показаниями потерпевшего, свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Приговором суда мужчина признан виновным по всем статьям обвинения. Ему окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Обстоятельством, смягчающим вину и наказание, суд посчитал признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

"При назначении наказания учтено требование ст.55 УК, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания не может превышать трех четвертей максимального срока или размера", - пояснили в суде.

Кроме того, в счет компенсации морального вреда и материального ущерба с осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскано 6 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Согласно ч.1 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.