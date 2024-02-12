Ограбление женщины попало на видео в Алматы

21-летний алматинец задержан по подозрению в совершении грабежа - преступление попало в объектив камеры наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Преступление произошло в Медеуском районе, на пересечении ВОАД и улицы Ульяновская.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный, применив физическую силу, завладел ее телефоном стоимостью 300 тыс. тенге.

"Со слов потерпевшей был составлен фоторобот подозреваемого, помогли в этом и системы видеонаблюдения. 21-летний подозреваемый задержан. Молодой человек признался в содеянном", - сообщил начальник отдела полиции при УП района Абдинур Тасыбаев.

По его словам, у подозреваемого уже была судимость за совершение кражи чужого имущества.

В настоящий момент по факту грабежа ведется расследование - личность задержанного проверяется на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Также полицейские опубликовали кадры, снятые камерой наблюдения, которая поймала момент преступления.

Согласно положениям статьи 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.