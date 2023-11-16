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Девушку избили и ограбили на улице в Астане

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Ночной переулок
Ночной переулок. Иллюстративное фото: pexels.com

В полицию Астаны обратилась девушка, которая заявила, что ночью на улице на нее напал мужчина. По словам потерпевшей, он бил ее по лицу и забрал телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранителей, в управление полиции района Алматы с заявлением о грабеже обратилась жительница столицы.

"По словам потерпевшей, поздно ночью к ней на улице неожиданно подошел молодой человек и начал требовать деньги. На отказ он стал наносить ей удары по лицу, а затем забрал смартфон и скрылся в неизвестном направлении", – рассказали стражи порядка.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – 31-летнего жителя столицы.

"Мобильный телефон, стоимостью 500 000 тенге, полицейские изъяли и вернули потерпевшей", – добавили представители МВД.

Сейчас по данному факту заведено уголовное дело по статье 191 УК "Грабеж".

Мужчина водворен в ИВС ДП Астаны. Ведется расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Добавим, согласно статье 191 УК РК, грабеж – это открытое хищение чужого имущества.

Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046063-devushku-izbili-i-ograbili-na-ulitse-v-astane/

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