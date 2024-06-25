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13-летней девочке сделали аборт в СКО

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Мама держит младенца на руках
Мама с младенцем. Иллюстративное фото: Halfpoint Images / Getty Images

В Северном Казахстане в прошлом году 13-летняя девочка стала мамой. Другой девочке того же возраста беременность прервали. В 2023 году в регионе подростки сделали 14 абортов, передает Петропавловск.news.

Как сообщает издание, всего в Северо-Казахстанской области проживают больше 116 тыс. женщин фертильного возраста от 15 до 49 лет. 2880 женщин состоят на диспансерном учете по вынашиванию беременности. Из них 52% страдают разными экстрагенитальными патологиями. А 25 женщин врачи наблюдают "в ручном режиме", так как беременность им и вовсе противопоказана.

"На данный день 25 беременных женщин с высокой группы риска по невынашиванию беременности наблюдаются в перинатальном центре. Роды планируются на 4 уровень регионализации в Центр материнства и детства в Астане. В прошлом году таких женщин мы родоразрешили 40. Почти все рожали в Астане. Точно также мы их наблюдаем в послеродовом периоде, консультируем, в том числе по контрацепции", - рассказала главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения области Елена Калюжная на брифинге в Петропавловске.

Она отметила, что все беременные состоят на учете в медицинских учреждениях региона. Всего их 18, в том числе 5 - в городе. А на базе перинатального центра путем пренатального скрининга выявляются пороки развития плода, что способствует своевременному прерыванию беременности.

"Подростков-девочек в области мы наблюдаем 10950. 4% страдают тяжелыми экстрагенитальными патологиями. Все состоят на учете. Большую роль уделяем разъяснению вреда ранней беременности. Проводим беседы и даже выдаем средства контрацепции бесплатно в молодежных центрах. К сожалению, в этом году 4 девочки-подростка уже сделали медицинский аборт", - прокомментировала Елена Калюжная.

По ее данным, в прошлом году подростки сделали 14 абортов. Хотя управление здравоохранения вместе с управлением образования проводят различные профилактические мероприятия и занятия, но такие случаи встречаются. В прошлом году также был проведен аборт у 13-летней девочки. Еще у одной девочки 13 лет приняли роды. То есть они даже не вошли в разряд подростков.

Всего в области работают 18 кабинетов планирования семьи при каждой поликлинике. Туда бесплатно может обратиться любая женщина, чтобы получить консультацию, а некоторым даже выдадут контрацептивы. Работа идет много лет, для этого действует специальная программа. При этом врачи отмечают, что эффект от нее есть. Абортов становится меньше, но к сожалению, они еще есть.

Как рассказала руководитель отдела опеки, попечительства и воспитательной работы управления образования Мафруза Науанова, профилактические мероприятия среди подростков и учащихся проводятся и в школах области. В том числе даются разъяснения по поводу методов контрацепции.

Идет тесное взаимодействие с представителями ювенальной полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по делам женщин. Большой упор делается именно на профилактику. В школах созданы психологические службы. Также на территории области существует анонимный телефон доверия 8-800-080-81-50. За 5 месяцев на него обратились 114 человек.

В прошлом году сообщалось, что за последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте от 15 до 18 лет, выросло на 50,5%. По итогам 2022 года в Казахстане приняли 5,2 тыс. таких родов. При этом в стране существенно различаются показатели рождаемости среди городских и сельских подростков.

В 2023 году стало известно, что три ученицы старших классов забеременели в области Жетісу и продолжили ходить на уроки. Все они проживают в разных населенных пунктах: Текели, Саркан и Ушарал. В полиции пояснили, что изнасилований не было. Все три девочки встречались со своими молодыми людьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2123433-13-letney-devochke-sdelali-abort-v-sko/

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