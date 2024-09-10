Взрывы под Таразом: осужденных солдат обязали выплатить около 24 млрд тенге

С военнослужащих, признанных виновными по громкому делу о взрывах на складе боеприпасов под Таразом в 2021 году, в доход государства взыскали крупную сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по иску Министерства обороны к четверым ответчикам о взыскании в доход государства суммы ущерба в размере 25 093 038 236 тенге рассмотрел межрайонный суд по гражданским делам Шымкента.

26 августа 2021 года примерно в 18.40 часов в военной части 28349 Минобороны РК, находящейся на перекрестке Кайнар жол в Байзакском районе Жамбылской области, на складе инженерных боеприпасов был зафиксирован пожар, который привел к взрывам.

В результате произошедшего погибли 18 человек, пострадали несколько жителей. Государству и физическим лицам был причинен ущерб в крупном размере.

Вина ответчиков была доказана вступившим в законную силу приговором Военного суда Шымкентского гарнизона от 20 октября 2023 года и апелляционным приговором уголовной судебной коллегии Военного суда РК от 13 марта 2024 года.

"Учитывая, что взрыв возник на технической территории военной части 28349 на складе инженерных боеприпасов №14 в результате действий ответчиков, суд посчитал необходимым взыскать с них в солидарном порядке сумму материального ущерба в размере 23 764 530 881 тенге", - говорится в сообщении суда.

В удовлетворении части иска о взыскании суммы материального ущерба в размере 1 328 507 355 тенге в связи с недоказанностью было отказано.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Взрывы под Таразом в 2021 году

26 августа 2021 года в Жамбылской области прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов, переросший в пожар. В результате происшествия около 100 человек получили различные ранения, были погибшие и пропавшие без вести.

На территории пострадавшего Байзакского района тогда объявили ЧС техногенного характера местного масштаба.

Было возбуждено уголовное дело. Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Генпрокуратуре и МВД установить причины случившегося и наказать виновных.

После трагедии занимавший на тот момент пост министра обороны Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку. Он также отметил, что должен за все отвечать, даже если в произошедшем не было лично его вины.

В конце августа 2021 года Нурлан Ермекбаев был освобожден от должности главы Минобороны. Позже он попросил прощения у президента и родных погибших в Жамбылской области.

В конце сентября 2023 года года обвиняемые во взрывах под Таразом выступили с последним словом в суде. Несмотря на написанное ранее чистосердечное признание, военнослужащие Ерболат Туранов и Асет Аширбай заявили о своей невиновности и попросили их оправдать.

Однако в октябре прошлого года подсудимых приговорили к 9 годам лишения свободы каждого. Весной 2024 года двум ранее осужденным солдатам увеличили тюремный срок еще на четыре года.