Взрывы под Таразом: осужденным солдатам прибавили срок

Двум солдатам, ранее осужденным к 9 годам лишения свободы по громкому делу о взрывах на складе боеприпасов под Таразом в 2021 году, прибавили еще 4 года тюрьмы, передает сайт телеканала КТК.

Напомним, в октябре прошлого года обвиняемым по громкому делу о взрывах на складе боеприпасов под Таразом, в результате которых погибли 18 спасателей и военных, вынесли приговор – срочников Ерболата Туранова и Асета Аширбая приговорили к 9 годам лишения свободы каждого, а также обязали выплатить многомиллиардный ущерб.

При этом двое из четверых офицеров были оправданы, еще двоих тогда признали виновными, но за истечением срока давности освободили от уголовной ответственности.

Сегодня стало известно, что Туранову и Аширбаю увеличили тюремный срок еще на четыре года – решение вынесла апелляционная коллегия, которая пересмотрела дело по инициативе самих же осужденных.

Кроме того, приговор изменили бывшему командиру части и главе отделения хранения боеприпасов, которые ранее избежали наказания. Теперь же, за нарушение правил обращения с оружием им назначили по пять лет тюрьмы.

Источник: КТК

Взрывы под Таразом в 2021 году

26 августа 2021 года в Жамбылской области прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов, переросший в пожар. В результате происшествия около 100 человек получили различные ранения, были погибшие и пропавшие без вести.

На территории пострадавшего Байзакского района области тогда объявили ЧС техногенного характера местного масштаба.

Кроме того, по данному факту возбудили уголовное дело. Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Генпрокуратуре и МВД установить причины случившегося и наказать виновных.

В результате ЧП погибли 18 человек. Причем поиски одного из них – военнослужащего Бауыржана Даутбаева продолжались длительное время. Его останки были обнаружены лишь в декабре 2022 года.

После трагедии занимавший на тот момент пост министра обороны Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку. Он также отметил, что должен за все отвечать, даже если в произошедшем не было лично его вины.

В конце августа 2021 года Нурлан Ермекбаев был освобожден от должности главы Минобороны. Позже он попросил прощения у президента и родных погибших в Жамбылской области.

В конце сентября прошлого года года обвиняемые во взрывах под Таразом выступили с последним словом в суде. Несмотря на написанное ранее чистосердечное признание, военнослужащие Ерболат Туранов и Асет Аширбай заявили, что невиноваты, и попросили их оправдать.