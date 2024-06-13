"Узнали из соцсетей": главе ясли-сада в Павлодаре стало плохо после жалоб об избиении детей

Появились новые подробности инцидента в ясли-саду в Павлодаре. Директор учреждения ушла на больничный, не сообщив о произошедшем в отдел образования, передает pavon.kz.

В отделе образования отметили, что записи до сих пор не видели. Поэтому били детей кастрюлей, как утверждают родители, или нет, опровергнуть или подтвердить в ведомстве не могут.

Подробности произошедшего озвучила заведующая сектором дошкольного образования Павлодара Гульбаршин Алтыбасарова.

Как оказалось, об избиении родители узнали случайно: мама одного из детей пришла с другим вопросом и увидела происшествие на записях.

"10 июня мама одного из малышей обратилась к администрации детского сада №16 для просмотра камер видеонаблюдения. У нее были вопросы к воспитателю ранней группы по факту грубого отношения.

В присутствии мамы записи включили. Придя домой, она написала в родительский чат. 11 июня родители собрались и утром пришли в сад, но в связи с техническими неполадками камеры не работали, потому что в тот день были перебои со светом. Соответственно, камеры посмотреть они не смогли, и мама одного из воспитанников вызвала участкового в детский сад, после чего было опубликовано обращение в соцсетях", - сообщила Гульбаршин Алтыбасарова.

В отделе образования не скрывают, что сами узнали о случившемся из соцсетей. Руководство детского сада с ними не связывалось, чтобы рассказать о ситуации. За это исполняющей обязанности директора грозит дисциплинарное взыскание.

"Отдел образования не был поставлен в известность. Мы узнали только из соцсетей. На сегодняшний день исполняющая обязанности директора находится на больничном. Получается, 11 числа, когда утром родители обратились, ей стало в детском саду плохо: она вызвала "скорую", и ее направили на больничный.

Воспитатели и помощник воспитателя данной группы отстранены от работы до выяснения всех обстоятельств дела. После выхода исполняющей обязанности руководителя с больничного будут применены меры дисциплинарного взыскания за недонесение в отдел образования о данном факте", - отметила заведующая сектором дошкольного образования.

В отделе образования записи с камер не видели. Поэтому подтвердить, били детей кастрюлей или нет, не могут.

"На этих записях мама увидела, что воспитатель дергает детей, передвигает, даже подталкивает, в связи с этим у родителей возникли вопросы и для того, чтобы убедиться, действительно ли это было, они обратились к директору для просмотра камер.

После того, как в соцсетях было опубликовано данное обращение, нами была открыта проверка, мы сразу выехали на место. Непосредственно переговорили с мамами, с заинтересованными сотрудниками.

После чего подъехали сотрудники южного отдела полиции, родители были допрошены. Сотрудниками южного отдела изъяты все материалы: ресивер, жесткий диск. Нам записи с камер видеонаблюдения просмотреть не удалось, в связи с тем, что они были изъяты. Все со слов родителей", - уточнила Гульбаршин Алтыбасарова.

По ее словам, ту самую группу детского сада посещают малыши 2022 года рождения, и травм и телесных повреждений у них не зафиксировано.

Также в отделе образования отметили, что руководители детских садов имеют возможность ежедневно просматривать камеры видеонаблюдения.

Напомним, громкий случай произошел в павлодарском детском саду №16. По словам родителей, на записи с камер видеонаблюдения они увидели, как воспитатель бьет двухлетних малышей по голове кастрюлей. По факту неисполнения педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетних полиция возбудила уголовное дело.

Отметим, что по ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.