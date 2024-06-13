"Била кастрюлей по голове": воспитателя обвинили в избиении детей в Павлодаре

В Павлодаре воспитателя ясли-сада обвинили в рукоприкладстве и отстранили от работы. В отношении педагога возбуждено уголовное дело, передает Pavlodarnews.kz.

Жалоба родителей яслей-сада №16 появилась в социальных сетях. Авторы поста рассказали, что на видеозаписях за 3 и 4 июня они заметили, как одна из воспитательниц "била всех детей по голове, были моменты, когда она била детей кастрюлей по голове". Группу посещают дети от года до двух лет, которые еще не разговаривают.

Когда другие родители тоже хотели просмотреть видео с камер, они не смогли этого сделать. По словам павлодарцев, заведующая учреждением сначала сослалась на отсутствие электроснабжения, затем "выдернула все провода сзади монитора". Родители обратились в полицию.

"По факту неисполнения педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Назначили экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в ДП региона.

Служебное расследование начали и специалисты отдела образования города. Воспитателя отстранили от работы.

"Изучают видеокамеры, со всеми заинтересованными людьми побеседуют, все материалы передали в правоохранительные органы", - дополнили в городском акимате.

Как сообщает издание, об этом случае руководство детского сада не докладывало в отдел образования.

Отметим, что по ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Мангистауской области воспитатель детского сада предстала перед судом за побои, которые она нанесла ребенку, не достигшему двухлетнего возраста. Ей назначили наказание в виде штрафа на сумму свыше 170 тыс. тенге и лишили права заниматься деятельностью по воспитанию несовершеннолетних на один год.