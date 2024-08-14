Ребенка ударили в детском саду: воспитателя арестовали в Караганде

Воспитатель детского сада, которая причинила легкий вред здоровью ребенка, арестована на 4 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Карагандинской области.

В Специализированном межрайонном судом по административным правонарушениям Караганды рассмотрено административное дело в отношении воспитателя детского сада по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку.

Сообщается, что 17 мая текущего года воспитатель одного из детских садов Караганды нанесла телесные повреждения малолетнему А., 2018 г.р., причинив ему легкий вред здоровью. Полиция тогда возбудила уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей работника воспитательного учреждения".

27 июня производство по уголовному делу в отношении А. по данной статье прекратили за отсутствием состава уголовного правонарушения. Но было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и направлено в суд.

"В суде А. вину во вмененном ей правонарушении признала, в содеянном раскаялась, ее вина подтверждается представленными доказательствами по делу, в том числе видеозаписью с камер видеонаблюдения в детском саду.

Судом гр. А. была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 73-1 КоАП", - сказано в сообщении.

Суд учел характер совершенного правонарушения и тяжесть содеянного и наличие обстоятельств, отягчающих ответственность за административное правонарушение: совершение правонарушения в отношении малолетних в связи с выполнением своих служебных обязанностей.

"Судом наложено взыскание в пределах санкции данной статьи в виде административного ареста сроком на 4 суток. Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение десяти суток", - рассказали в пресс-службе.

Недавно жительница Алматы попросила назначить проверку в алматинском детском саду №47, в котором избили ее дочь. Видео с камер наблюдения ранее было опубликовано в соцсетях.

Ранее в Павлодаре начался суд по несчастному случаю в детском саду, где на малыша упала трехъярусная кровать. Воспитателя обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Также в Сети появились несколько видео, на которых воспитатель в группе детского сада проявляет агрессию к детям. На произошедшее отреагировали в отделе образования Павлодара.

До этого избиение детей в детском саду попало на видео в Жетiсу. Полиция после публикации видео начала проверку.

Также сообщалось, что в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту гибели малыша было зарегистрировано уголовное дело.

В июне в Акмолинской области маленький мальчик выпал из окна второго этажа частного детского сада. По словам родных, ему не сразу оказали медицинскую помощь. Ребенка доставили в столичную больницу уже в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.