Актюбинца осудили за случайное убийство друга во время массовой драки

В Актобе вынесли приговор участнику групповой драки, произошедшей в Актобе в начале 2024 года. Парня обвинили в причинении смерти по неосторожности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.1 ст.104 УК РК рассмотрели 5 сентября в суде №2 Актобе.

Выяснилось, что в начале января 2024 года подсудимый вместе со своими знакомыми решил поговорить с молодыми людьми из другого населенного пункта о возникшем конфликте.

"Встреча переросла в групповую драку, в ходе которой подсудимому было нанесено ножевое ранение. Упав от удара ножом на землю, подсудимый, увидев на земле нож, начал размахивать им с целью защиты и случайно нанес удар своему другу, от чего последний скончался на месте преступления", - установил суд.

Вина подсудимого в причинении смерти по неосторожности была доказана показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, судебно-экспертными заключениями.

"Обвиняемый, полностью признав свою вину, выразил сожаление по поводу содеянного и извинился перед потерпевшими, пояснив, что по неосторожности убил потерпевшего", - отметили в суде.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учел чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины. Кроме того, суд принял во внимание положительную характеристику подсудимого, который ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих его ответственность и наказание, установлено не было.

В соответствии с требованиями п.1 ч.2 ст.55 УК при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать половину максимального срока наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В пользу потерпевших взыскано 6 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 800 тыс. тенге представительских расходов.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, вечером 2 января 2024 года в Актобе произошла групповая драка. Четверо ее участников попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время двое парней скончались в больнице.

Позже стали известны подробности произошедшего. В ДП Актюбинской области рассказали, что участниками групповой драки со смертельным исходом стали 10 человек. Ход расследования резонансного преступления взял под свой личный контроль прокурор региона.

В Управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что 19-летний парень был госпитализирован с колото-резаным ранением левой лопатки, ему сделали операцию. А его ровесник получил колото-резаную рану плечевого сустава.

Также выяснилось, что двоим погибшим было по 17 лет. Они поступили в больницу в состоянии клинической смерти, врачи спасти их не смогли. Один из парней был кандидатом в мастера спорта. Он активно занимался различными видами единоборств, часто занимал призовые места. Второй был студентом автомобильного колледжа.