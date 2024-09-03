Жительница Усть-Каменогорска согласилась проверить счетчики и пожалела об этом (видео)

В Усть-Каменогорске полицейские задержали подозреваемого в том, что он совершал кражи у пенсионеров под видом коммунальщика, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам одной из потерпевших, когда она сидела во дворе дома, к ней подошел неизвестный, представился работником Водоканала и сказал, что нужно проверить счетчики.

"Доверившись "мастеру", женщина отдала ему ключи от квартиры. Однако позже, придя домой, обнаружила, что шкатулка с ювелирными изделиями пропала.

Сумма ущерба составила около 1 млн тенге. И она не единственная, кто пострадал от лже-коммунальщика в Усть-Каменогорске", - рассказали в ДП ВКО.

В другой раз в двери 72-летней жительницы областного центра постучал якобы электрик.

"Также "проверил" ее счетчики и проводку, попросив оплату за услугу. Отвлекая бабушку разговорами, он похитил у нее 140 тыс. тенге", - отметили в ведомстве.

По данным полиции, третьей 87-летней потерпевшей "коммунальщик" сообщил, что нашел в ее счетчиках неполадки, однако, если она заплатит ему 1 тыс. тенге, докладывать о них он не станет.

"Уходя из квартиры, мужчина забрал сумку пенсионерки, в которой лежал кошелек с 25 тыс. тенге", - рассказали в ДП региона.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 39-летний житель Усть-Каменогорска.

"По его словам, доверчивых граждан он примечал во дворах города. Позже, когда они оплачивали его "услуги", смотрел, где те хранят денежные средства. Украденные драгоценности мужчина успел продать, но затем они были изъяты полицией", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый арестован. Полицией устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Стражи порядка призвали граждан быть бдительными и не впускать в дом подозрительных людей.

"Даже если пришли сотрудники коммунальных служб, просить у них документы. Или позвонить на предприятие, чтобы проверить, действительно ли числится у них такой работник", - советуют полицейские.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.