Подозреваемый в совершении нескольких краж задержан в Алматы

Подозреваемого в совершении краж задержали полицейские в Медеуском районе. Полиция вменяет ему три эпизода, в том числе кражу электровелосипеда и более 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, по данным правоохранителей, орудовал мужчина "исключительно в частном секторе и только глубокой ночью".

"На данном этапе следствия установлена причастность подозреваемого к трем кражам чужого имущества.

Две из них он совершил в микрорайоне "Думан". В первом случае со двора частного дома мужчина похитил электрический велосипед, в другом — с салона автомашины украл 1,2 млн тенге.

Примечательно, что в большинстве эпизодов любитель легкой наживы заходил в чужие дворы, воспользовавшись незапертыми калитками. Возможно, это и характерно для частного сектора, но небезопасно. Поэтому, пользуясь случаем, призываю граждан усилить меры имущественной безопасности", — уточнил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

Подозреваемый задержан и взят под стражу. Велосипед продать он не успел. Полицейские проверяют личность фигуранта на другие возможные эпизоды, сообщается в публикации.

Добавим, также сегодня сообщалось, что из шкафчика медсестры в больнице Астаны выкрали украшения почти на 1 млн тенге. В краже подозревают 20-летнего молодого человека, который проходил стажировку в качестве технического работника.

А в Усть-Каменогорске полицейские задержали подозреваемого в том, что он совершал кражи у пенсионеров под видом коммунальщика. Полицией устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.