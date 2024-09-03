Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подозреваемый в совершении нескольких краж задержан в Алматы

Опубликовано:

Подозреваемый в кражах задержан в Алматы
Подозреваемый в кражах задержан в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

Подозреваемого в совершении краж задержали полицейские в Медеуском районе. Полиция вменяет ему три эпизода, в том числе кражу электровелосипеда и более 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, по данным правоохранителей, орудовал мужчина "исключительно в частном секторе и только глубокой ночью".

"На данном этапе следствия установлена причастность подозреваемого к трем кражам чужого имущества.

Две из них он совершил в микрорайоне "Думан". В первом случае со двора частного дома мужчина похитил электрический велосипед, в другом — с салона автомашины украл 1,2 млн тенге.

Примечательно, что в большинстве эпизодов любитель легкой наживы заходил в чужие дворы, воспользовавшись незапертыми калитками. Возможно, это и характерно для частного сектора, но небезопасно. Поэтому, пользуясь случаем, призываю граждан усилить меры имущественной безопасности", — уточнил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

Подозреваемый задержан и взят под стражу. Велосипед продать он не успел. Полицейские проверяют личность фигуранта на другие возможные эпизоды, сообщается в публикации.

Добавим, также сегодня сообщалось, что из шкафчика медсестры в больнице Астаны выкрали украшения почти на 1 млн тенге. В краже подозревают 20-летнего молодого человека, который проходил стажировку в качестве технического работника.

А в Усть-Каменогорске полицейские задержали подозреваемого в том, что он совершал кражи у пенсионеров под видом коммунальщика. Полицией устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156749-podozrevaemyy-v-sovershenii-neskolkih-krazh-zaderzhan-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie